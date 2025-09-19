Kredi kartı ve KMH faizleri düşürüldü!

Kredi kartı faiz oranları düştü! | İşte yeni nakit avans, ek hesap ve gecikme faizi oranları...

En düşük emekli maaşı 20 bini aşabilir!

Bakan Fidan’dan ABD ve israil ilişkilerine dikkat çeken sözler!

Taşıt kredisi faizleri de düşüş trendinde!