Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Türkiye Tarım Zirvesi'nde Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını yanıtladı. Bakan Yumaklı, tarımın milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak, 2024 yılında 91,5 milyar TL tarım desteği sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, gıda güvenliği için online bir sistem devreye alınacağını belirtti ve yangına müdahale edecek 25 bin eğitimli ekibin olduğunu ifade etti. Bakanın çarpıcı açıklamalarının tamamı videomuzda!