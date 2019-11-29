Tarih belli oldu! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? 29.11.2019 18:25

Yeni yıla yaklaşmamızla birlikte 2020 yılı asgari ücret zammı gündeme gelen konuların başında yerini aldı. Kasım ayının son günlerinde vatandaşlar özellikle asgari ücretin ne kadar olacağını ve zam görüşmelerinin hangi tarihte başlayacağını merak etmeye başladı. Bu kapsamda çok araştırılan konular arasında "Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?" sorusu yer alıyor. Peki, asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Özellikle Aralık ayına yaklaştığımız şu günlerde 2020 yılı asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak sorusu gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaş arama motorlarında asgari ücret hakkında araştırmalarını sürdürürken asgari ücret görüşme tarihleri netleşti. Peki, Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilen o tarih...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık Pazartesi günü saat 14:00'da toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak. İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

ASGARİ ÜCRET VE AGİ NE KADAR OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak. Komisyonda Türk-İş adına işçileri Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat temsil edecek. Türk İş'in yoksulluk araştırmasına dikkatleri çeken Irgat, 2020 yılında asgari ücretin en az 2 bin 526 lira olması gerektiğini söyledi.

2019 ASGARİ BRÜT VE NET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL