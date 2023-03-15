Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Staj mağdurları" kavramının doğru olmadığını ve prim yatırılmadan emekli olunmayacağının altını çizen Bakan Bilgin, "Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Siz kendi iş verenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız. Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın" değerlendirmesinde bulundu.