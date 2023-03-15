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Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin TBMM'de açıkladı: ''Staj mağdurları... Patronları kim, bize bildirsinler!''

Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin TBMM'de açıkladı: ''Staj mağdurları... Patronları kim, bize bildirsinler!''
15.03.2023 13:12

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Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT düzenlemesi) ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eyt'yi 4 gözle bekleyen bir kesimlerde biri de ''Staj sigortası başlangıç sayılacak mı'' sorusuna yanıt bekleyen vatandaşlardı. EYT kanunu kapsamı dışında bırakılan bu hususla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM'de açıklamalarda bulundu. Bilgin, 'Staj mağdurları' kavramının doğru olmadığını ve Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar.. dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Staj mağdurları" kavramının doğru olmadığını ve prim yatırılmadan emekli olunmayacağının altını çizen Bakan Bilgin, "Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Siz kendi iş verenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız. Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın" değerlendirmesinde bulundu.

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