Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT düzenlemesi) ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eyt'yi 4 gözle bekleyen bir kesimlerde biri de ''Staj sigortası başlangıç sayılacak mı'' sorusuna yanıt bekleyen vatandaşlardı. EYT kanunu kapsamı dışında bırakılan bu hususla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM'de açıklamalarda bulundu. Bilgin, 'Staj mağdurları' kavramının doğru olmadığını ve Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar.. dedi.