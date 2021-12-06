Haberler Ekonomi Videoları SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklileri DİKKAT! 5 aylık zamma göre en düşük MEMUR MAAŞI belli oldu! İşte taban aylıklar...

SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklileri DİKKAT! 5 aylık zamma göre en düşük MEMUR MAAŞI belli oldu! İşte taban aylıklar...

SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklileri DİKKAT! 5 aylık zamma göre en düşük MEMUR MAAŞI belli oldu! İşte taban aylıklar...
06.12.2021 11:42 - Son Güncelleme: 06.12.2021 11:54
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SSK, BAĞ-KUR, Memur ve Memur Emeklileri DİKKAT! 5 aylık zamma göre en düşük MEMUR MAAŞI belli oldu! Milyonlarca emeklinin beklediği enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Bu bağlamda zam için yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı. Bu hesaplamalara göre en düşük ve en yüksek emekli maaş tahminleri belli oldu. Emekliler 2022 yılının Ocak ayının 3'ünde Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla zamlı maaşlarını öğrenmiş olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem gelen verileri rakama dökerek değerlendirdi. Erdem, En düşük emekli maaşının 2000 TL'ye yükseltilmesi hakkında çalışma yapıldığı yönünde gelen duyumunu da A Haber ekranlarından milyonlara duyurdu.

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