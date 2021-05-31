Son dakika: Türkiye ekonomisi yüzde 7 büyüdü! Dünyadan pozitif ayrıştı

Son dakika haberi... TÜİK, Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 oranında büyüme kaydetti. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili ilk değerlendirmeleri yaptı. Doğaner, Türkiye 2021 yılında da pandemiye rağmen tüm sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Türkiye’yi ciddi bir şekilde pozitif ayrıştırıyor. 2020 yılında en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu Türkiye. Çin ve arkasından biz geldik. Diğerlerinin hepsi çok ciddi bir şekilde daraldı." dedi. Tonguç ise, "Böyle giderse yine rekor bir yıla doğru gidiyoruz gibi duruyor" dedi.

Gelen kritik verilerinden ardından A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Türkiye 2021 yılında da pandemiye rağmen tüm sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Türkiye'yi ciddi bir şekilde pozitif ayrıştırıyor. 2020 yılında en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu Türkiye. Çin ve arkasından biz geldik. Diğerlerinin hepsi çok ciddi bir şekilde daraldı." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında rakamları değerlendiren Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş, "Beklentimiz üzerinde büyüme gerçekleşti. Böyle giderse yine rekor bir yıla doğru gidiyoruz gibi duruyor." dedi.