Son dakika: Türkiye 3 petrol kuyusu keşfetti! ''Enerji aldığımız ülkelerle dengeler değişecek, rahatlayacağız''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda petrol müjdesi verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Peki bu petrol keşfinin anlamı ne? Petrol keşiflerinin devamı gelir mi? Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Dirican ve Ekonomist Tolga Dağlaroğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.