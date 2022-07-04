Haberler Televizyon Videoları SON DAKİKA: Enflasyon açıklandı! EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI, SSK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı ne kadar? İşte yeni maaşlar...

SON DAKİKA: Enflasyon açıklandı! EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI, SSK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı ne kadar? İşte yeni maaşlar...

SON DAKİKA: Enflasyon açıklandı! EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI, SSK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı ne kadar? İşte yeni maaşlar...
04.07.2022 10:19 - Son Güncelleme: 04.07.2022 10:20

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SON DAKİKA: Enflasyon açıklandı! EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI, SSK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı ne kadar? Milyonlarca emekliyi ve memuru yakından ilgilendiren 2022 zam oranları Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından duyurulan enflasyon rakamları 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklandı. Saat 10:00’da TÜİK tarafından açıklanan veri sonrasında maaş artışları netleşti. Haziran ayı enflasyon oranı ise TÜFE yıllık bazda yüzde 78.62 oldu.  Haziran ayında ise enflasyon yüzde 4.95 arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 olarak gerçekleşti. İşte yeni maaşlar...

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