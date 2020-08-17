17.08.2020 10:10

Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229 bin 357 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış istatistiklerini son dakika olarak açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,3 artarak 229 bin 357 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve %11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve %6,8 pay ile İzmir izledi.