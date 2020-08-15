Son dakika: İkinci el araç satışına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de: Bir yılda en fazla 3 adet...

15.08.2020 12:03

Son dakika haberine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelik ile yetki belgesi olmayanlara bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı hakkı verildi. Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaptığımız düzenlemelerle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı.



Buna göre, kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi. Yönetmelik ile getirilen bir diğer yenilik ise, yetki belgesi olmayanlara bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı hakkı verilmesi oldu.





Son aylarda hareketliliğin zirve yaptığı ikinci el araç pazarına yönelik yeni bir düzenleme geldi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmeliğe göre kiralama şirketlerine ellerindeki araçları satmak için en az bir yıl boyunca kiralama faaliyeti yapma şartı getirildi.





Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte, "Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl süreyle kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışı" maddesi yer aldı.





Yönetmelik ile ikinci el araç ticaretine getirilen bir başka yenilik ise, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır. Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilir" maddesi oldu. Buna göre, yetki belgesi olmayanlar bir yıl içinde en fazla 3 adet ikinci el araç satışı yapabilecek.





Resmi Gazete'de yayınlanan yeni yönetmelikte yer alan, "Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esaslar ile bu şarttan muafiyet sağlayan eğitim alanlarını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim, Bakanlık veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlar tarafından verilir" maddesi ise, yetki belgesi almak için eğitim alma şartının getirileceğini işaret ediyor.



SON TARİH 31 AĞUSTOS

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Resmi Gazetede yayınlanan 'İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yönetmeliğin ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlandığını vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu kapsamda ilgili tüm tarafların görüş ve katkılarının alındığını ifade etti.

Halihazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce iki defa uzatılan geçiş sürecinin bu defa uzatılmadığını belirten Pekcan, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir" dedi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığınca aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışının ticari faaliyet kabul edileceğini ve kayıt dışı ticari faaliyetlerin takip edilerek yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken, Türkiye Noterler Birliğinden alınan verilerin esas olacağını anlatan Pekcan, aynı kişinin hem kendi adına hem de vekâleten yaptığı tüm satışların dikkate alınacağına dikkati çekti.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatının, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklendiğine işaret eden Bakan Pekcan, "Artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek. Ayrıca belediyelere getirilen yükümlülükler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler de Bakanlığımızca takip edilecek ve yetki belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler belirlenebilecek" dedi.

Bakan Pekcan, "Mevzuata uygun faaliyet gösteren işletmelerin haklarını korumak adına büyük önem taşıyan ve bu işletmelerce de talep edilen söz konusu düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.