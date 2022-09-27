SON DAKİKA! Orta sınıfa yeni konut kampanyası! Bakan duyurdu: Ekimde açıklanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekim ayı içerisinde orta sınıf için yeni bir konut kampanyası açıklanacağını duyurdu. A Haber canlı yayınına katılan A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu gelişmeleri aktardı.



İşte detaylar

Sosyal konut projesinin açıklanacağı duyurulduğunda eş zamanlı bir de Emlak Konut projesinden bahsedilmiş, bunun da orta gelir grubu için de önemli bir kampanya olacağı duyurulmuştu. 13 Eylül'de sosyal konut projesinin açıklanmasının ardından oldukça geniş yankı uyandırdı, şimdi de orta sınıfta kendileri için hazırlanan kampanyayı bekliyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor.





ORTA GELİRLİYE PROJE EKİMDE

Dün Kabine Toplantısı sonrası Bakan Murat Kurum, bu konuyla ilgili son durumu açıkladı. Bu konuyla ilgili kampanyanın ekim ayı içerisinde açıklanacağını ifade etti. 2020 yılında yapılmıştı benzer bir kampanya Emlak Konut'la birlikte. Hem konut fiyatlarında indirim, düşük peşinat ve uzun vade bir imkan sunulmuş. Hatta kamu bankalarından uygun faizle krediyle de desteklenmişti. Yine vade, peşinat ve indirim konusunda çalışmaların yapıldığını; hatta Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de faiz konusunda çalışmaların yürütüldüğünü dile getirdi Bakan Kurum. Bunların henüz netleşmediğini ama ekim ayı içerisinde netlik kazanarak kamuoyu ile paylaşacaklarının altını çizdi.





KAPSAM GENİŞLEYECEK

Hep Emlak Konut üzerinden duyuruldu ama bunun kapsamının genişleyeceğini de ifade etti. GYODER ile Gayrimenkul Yatırım Derneği ile yine İstanbul İnşaatçılar Derneğiyle, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Anadolu'daki diğer müteahhitlerle de bunun görüşmesinin yapıldığını ve kapsamının da genişletilmesi konusun çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. Yani ekim ayı içerisinde orta sınıf grubu için de yeni bir konut kampanyası gelecek. Bunun duyurusunu yapmış oldu.





KONUT PİYASASI DENGELENDİ

Diğer taraftan sosyal konut projeleriyle ilgili de özellikle fiyatlara ilişkin bir dengelenme sağlandığını ve konut piyasasının bir anlamda sosyal konut projesi açıklanınca durduğunu, fiyatların bir miktar aşağı geldiğini hatta gelmeye de devam ettiğini ifade etti. Şu an için de konut almanın en iyi zamanı olduğunun altını çizdi. Biz bu anlamda bu projeyle konut sektörünün fiyatlarını yönlendiriyoruz ifadesini kullandı. Özellikle önümüzdeki süreç içerisinde mevcutta devam eden inşaatların, konutların satılabilmesi için de şirketlerin vadeleri uzatmaları ve fiyatları aşağı çekmeleri konusunda bir eğilim içerisinde olduklarının da altını çizdi. Sosyal konut projesiyle birlikte bir anlamda konut sektöründe dengelenme olduğunun da altını çizdi Bakan Kurum.