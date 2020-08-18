Son dakika: Merkez Bankası'ndan borç alabilme limiti açıklaması

18.08.2020 11:42

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıklamasında "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (bal), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.

TCMB, bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini yarından itibaren geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

Merkez Bankası'nın söz konusu açıklaması şu şekilde:

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür.

Kamuoyunun bilgisine sunulur"