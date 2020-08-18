Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan milli enerji ve maden stratejisi açıklaması
18.08.2020 19:15
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan milli enerji ve maden stratejisi açıklaması
- Son dakika: Merkez Bankası'ndan borç alabilme limiti açıklaması
- Türk Hava Yolları Rusya seferlerinde yüzde 95 dolulukla uçtu
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi küresel krizden daha da güçlenerek çıkacak
- Kalyon Enerji'den ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası! Avrupa'da örneği yok! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Konut satışları Temmuz'da tarihi rekor kırdı
- SON DAKİKA: TÜİK açıkladı! Konut satışlarında rekor artış!
- Son dakika: İkinci el araç satışına ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de: Bir yılda en fazla 3 adet...
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "ekonomide milli bağımsızlık" mesajı
- Dolar ne olacak? Dolar düşecek mi? Uzman isimden flaş dolar yorumu!
- SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimi endeksi mesajı! Türkiye Avrupa'da ilk sırada!
- Sanayi üretiminde büyük artış! Uzman isim A Haber'de açıkladı: Temmuz ayında da devam edecek