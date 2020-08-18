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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan milli enerji ve maden stratejisi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan milli enerji ve maden stratejisi açıklaması
18.08.2020 19:15

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz." dedi.


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