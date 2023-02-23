SON DAKİKA: Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023 yılının ikinci faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası'nda yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9’dan yüzde 8,5’e indirilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi. Enflasyonun seviyesi ve eğiliminde iyileşmeler olduğunu belirtilen karar metinde asrın felaketiyle ilgili, "Kurul, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendirecektir." denildi.