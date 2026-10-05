Giriş Tarihi: 05 Ekim 2026 11:22 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 11:27

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE eylülde aylık yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 29,73'e geriledi ve böylece yıllık oran yüzde 30 seviyesinin altına indi. Üç aylık enflasyon yüzde 5,57, kira artışında esas alınan 12 aylık ortalama ise yüzde 31,49 olarak hesaplandı.

Açıklanan verilerin ardından Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yeni enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Erdem, ortaya çıkan tablonun emekli, memur ve kiracılar açısından ne anlama geldiğini canlı yayında anlattı.