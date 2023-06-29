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SON DAKİKA MEMURA ZAM DÜZENLEMESİ: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama! ''Bayram sonrası...''

SON DAKİKA MEMURA ZAM DÜZENLEMESİ: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama! ''Bayram sonrası...''
29.06.2023 15:52 - Son Güncelleme: 29.06.2023 15:56

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız."

Ekonomi Videoları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı'na canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz.

Dili, rengi, kültürü farklı milyarlarca insanın yüreğini birleştiren Kurban Bayramı, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın timsalidir. Bayram, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı kardeşlerimizle paylaşmaktır.

Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız.

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