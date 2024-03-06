Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in paylaşımı şu şekilde:
"Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.
Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır.
TCMB'nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır."