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Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KDV ödeme sürelerine ilişkin açıklama

Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KDV ödeme sürelerine ilişkin açıklama

23.03.2020 18:30

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır.

Ayrıca Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak.

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