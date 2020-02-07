Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş enflasyon ve faiz mesajı 07.02.2020 12:38

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kahramanmaraş İş Dünyası ile Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık." dedi. Bakan Albayrak, "Enflasyon raydan çıktı diyenlere söylüyorum. Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız." açıklamasında bulundu.