Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması!

05.06.2020 14:03

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamada "Temmuz ayı itibariyle enflasyon düşecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan yeni bir istihdam paketi için hazırlık yapıldığını da söyleyen Albayrak, Bu manada çok geniş kapsamlı ciddi bir paket çalışması içinde Çalışma Bakanlığı'mız. Biz de katkıda bulunuyoruz. İstihdam kalkanı diyebileceğim bir paketle bir hazırlık içinde çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.