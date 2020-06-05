Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi basını ile bir araya geldi! İşte toplantıda konuşulanlar...

05.06.2020 14:20

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi basını ile bir araya geldi. Toplantı da konuşma yapan Bakan Albayrak yaptığı açıklamada "Temmuz ayı itibariyle enflasyon düşecek" ifadelerini kullandı.Öte yandan yeni bir istihdam paketi için hazırlık yapıldığını da söyleyen Albayrak, Bu manada çok geniş kapsamlı ciddi bir paket çalışması içinde Çalışma Bakanlığı'mız. Biz de katkıda bulunuyoruz. İstihdam kalkanı diyebileceğim bir paketle bir hazırlık içinde çalışma yürütüyoruz" diye konuştu. Peki, Bakan Albayrak'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Toplantı da hangi kararlar alındı? Stratejist Cüneyt Paksoy ve Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayında anlattı.