Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi basını ile bir araya geldi. Toplantı da konuşma yapan Bakan Albayrak yaptığı açıklamada "Temmuz ayı itibariyle enflasyon düşecek" ifadelerini kullandı.Öte yandan yeni bir istihdam paketi için hazırlık yapıldığını da söyleyen Albayrak, Bu manada çok geniş kapsamlı ciddi bir paket çalışması içinde Çalışma Bakanlığı'mız. Biz de katkıda bulunuyoruz. İstihdam kalkanı diyebileceğim bir paketle bir hazırlık içinde çalışma yürütüyoruz" diye konuştu. Peki, Bakan Albayrak'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Toplantı da hangi kararlar alındı? Stratejist Cüneyt Paksoy ve Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayında anlattı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi basını ile bir araya geldi! İşte toplantıda konuşulanlar...
05.06.2020 14:20
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi basını ile bir araya geldi! İşte toplantıda konuşulanlar...
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması!
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İstanbul'da kritik toplantı
- Memura-emekliye yüzde 4.57 zam | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye destek açıklaması: "400 Milyon TL’yi aştı"
- Altın ve döviz için alım zamanı mı? Altından daha çok getiri sağlayan emtiayı Uzman isim canlı yayında açıkladı
- Habur ve Gürbulak yeniden açıldı
- Son dakika: Nereye yatırım yapmalı? Uzman isim canlı yayında açıkladı!
- Kısa çalışma ödeneğine rekor başvuru! KÖÇ'ten yararlanan kişi sayısı açıklandı!
- EPDK uyarısı pompaya yansıdı: Akaryakıtta 17-25 kuruş indirim
- CHP'liler neden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alıyor?
- SON DAKİKA HABERİ: EPDK Başkanı duyurdu! Akaryakıtta indirim yolda