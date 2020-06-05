Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İstanbul'da kritik toplantı

05.06.2020 11:59

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, normalleşme sürecine ilk adımın ardından önemli toplantılarına hız kesmeden devam ediyor. Albayrak, gazeteciler ve ekonomistlerle buluşuyor. Bakan Albayrak'ın İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştireceği toplantıda corona virüs sürecinde yapılan destekler, kamu bankalarının kredi paketi hamleleri ve önümüzdeki dönemde ekonomide atılacak adımlara ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem toplantının detaylarını canlı yayında değerlendirdi.

Son dakika haberi... İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleşen buluşmada neler konuşulacağına ilişkin A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak geçtiğimiz günlerde banka genel müdürleri ile de bir toplantı yapmış ve sonrasında "COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." açıklamasında bulunmuştu.