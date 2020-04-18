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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnaf ve sanayiciye destek açıklaması

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnaf ve sanayiciye destek açıklaması

18.04.2020 16:26

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnaf ve sanayicilere sağlanan desteğe ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verdi.

Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz.

Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/qLvk4raftf

&mdash; Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 18, 2020
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