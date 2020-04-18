Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnaf ve sanayiciye destek açıklaması 18.04.2020 16:26

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı." dedi.