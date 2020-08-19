Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Avrupa ve Orta Doğu'da bir ilk olacak

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açılacak Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açılacak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Beton beton diyenlere NOT:— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 19, 2020
Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor.
ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz.
Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ.
"MADE IN TÜRKİYE" pic.twitter.com/PvRTiuwjni
Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası'nın bugün açılacağını duyuran Bakan Albayrak, yaptığı paylaşımda, "Beton beton diyenlere NOT: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor. ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ. "MADE IN TÜRKİYE" ifadelerine yer verdi.