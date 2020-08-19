Altın güvenli liman olmaktan çıktı mı? Uzman isimden flaş yorum: Altın eski heyecanını kaybetti!

19.08.2020 13:04

Koronavirüs döneminde rekor üstüne rekor kıran altın geçtiğimiz hafta sert bir düşüş yaşadı. Altın fiyatlarındaki yükselişlerin tamamen psikolojik olduğunu söyleyen uzmanlar, altındaki düşüşün aşı açıklamaları ve Merkez Bankası’nın hamleleri ile gerçekleştiğini söyledi. Altın fiyatlarındaki ani düşüşü değerlendiren Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, “Kısa süreli altını aşağıya çekebilecek risklerden dolayı teknik olarak altın yatırımcılarında çekince oldu. Altının eski heyecanı yok diyebilirim ons tarafında” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, altın fiyatları için değerlendirmelerde bulunarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erbaş, yakın zamanda altını zayıflatacak haber akışının düzeltmeleri beraberinde getirebileceğini ifade ederek, "Altında eski heyecan yok" dedi.

Erbaş, "Ons altın eskisi kadar rağbet görmüyor. Bunun nedeni öncelikle aşı açıklamasının ardından sert bir düşüş oldu ama bunun diğer ülkeler üzerindeki etkisi. İkicisi de ABD'de demokratlar ile cumhuriyetçilerin anlaşamadığı kısa sürede gündeme gelecek destek paketinin dolar üzerindeki etkisi. Kısa süreli altını aşağıya çekebilecek risklerden dolayı teknik olarak altın yatırımcılarında çekince oldu. Altının eski heyecanı yok diyebilirim ons tarafında" şeklinde konuştu.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Kapalıçarşıda 471,54 TL alış 471,65 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 758,29 TL alış 775,69 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı yeniden 2.000 doların üzerinden altında görmeye başladı. Altının ons fiyatı yeni haftada yakaladığı ivme ile 1.985 dolardan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatında yaşanan yükselişe bağlı olarak Yarım altın 1.511,84 TL alış 1.551,39 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 3.127,94 TL alış 3.207,15 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.