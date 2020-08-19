Dünyanın ilk entegre Güneş Teknolojileri Fabrikası 400 milyon dolarlık ithalatı önleyecek





400 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Silikon işleme teknolojisini Türkiye'ye kazandıracak, 400 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrika, "ingot, wafer, hücre ve modül" imalatını tek çatı altında yapabilen Türkiye'nin ilk entegre tesisi olacak. Yılda 500 megavatlık üretim kapasitesiyle hizmet verecek olan fabrikanın ilk üretimleri, Güneş YEKA 1 projesi kapsamında kurulacak toplam 1.000 megavat kurulu güce sahip Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde kullanılacak. Tüm ürünlerin üretim sahfalarının tek çatı altında toplandığı, dünyada başka bir örneği olmayan fabrika, bir eğitim, üretim ve teknoloji üssü niteliğinde.

İHRACAT DA YAPILACAK

Fabrikanın 500 megavatlık kapasitenin 2021'de 1000 megavata çıkarılması planlanıyor. Bu nedenle sadece Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santralinin ihtiyacını karşılamayacak olan fabrika, kapasitesi arttıktan sonra ihracat da gerçekleştirecek.



