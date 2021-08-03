SON DAKİKA HABER! 2021 Temmuz TEFE TÜFE enflasyon rakamları açıklandı! Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu?

Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Sorusu ekonomi gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay başında olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak enflasyon rakamlarının yüzde kaç olacağı merakla bekleniyordu. Temmuz ayı enflasyon oranı belli oldu. Ekonomistlerin beklentisine göre yıllık enflasyonda artış yaşanabileceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda Ağustos ayı kira artış oranı yeni ayın en çok araştırılan konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, 2021 Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz enflasyon beklentisi yüzde kaç? Temmuz ayı kira artış oranı 2021 ile işyeri ve konutlara kaç TL zam geldi? Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 18,95, aylık yüzde 1,80 arttı.