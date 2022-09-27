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SON DAKİKA: EYT ne zaman çıkacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: EYT çalışması teknik olarak bitti

SON DAKİKA: EYT ne zaman çıkacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: EYT çalışması teknik olarak bitti
27.09.2022 11:46 - Son Güncelleme: 27.09.2022 11:54

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Son dakika haberleri... EYT ne zaman çıkacak? EYT çalışmaları ne durumda? EYT'lilerin merakla beklediği cevapla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından EYT'lilerle ilgili "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız." dedi. Bakan Bilgin, kamudaki sözleşmeli personellerle ilgili "(Kamudaki) Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." ifadelerini kullandı. Bilgin, Bakanlığın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler ve taşeron işçilerle ilgili çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.

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