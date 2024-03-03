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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 18:38 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 18:38

▶️ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Emekli bayram ikramiyeleri ayın kaçında, hangi tarihte ödenecek?

Emeklilerin bayram ikramiyesini üç bin liraya çıkaran düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Emekliler ikramiyelerini yüzde 50 zamlı olarak alacak. Peki, ikramiyeler ne zaman hesaplarda olacak? Ramazan bayramı ikramiyeleri, 1 ila 5 Nisan arasında ödenecek. Hem ev hanımlarına, hem de Bağ-Kur'lulara erken emeklilik yolunu açacak düzenlemenin hayata geçmesi için çalışmalar hızlandı. Bağ-Kur'luların prim gün sayısı, 9 binden 7 bin 200'e düşecek. Beş yıl erken emeklilik anlamına geliyor bu. Ev hanımları ise devlet desteğiyle, prim günlerini tamamlayabilecek. Peki nasıl? İşte ayrıntılar...

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