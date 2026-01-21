SON DAKİKA | Enerjide "Türk Yolu" başlıyor! Bakan Bayraktar açıkladı: ''Karadeniz'de 6 yeni sondaj 17 Milyon haneye yerli gaz!''
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide tam bağımsızlık hedefiyle 2026 ve 2028 yol haritasını paylaştı. Karadeniz’de 6 yeni lokasyonda sondaj müjdesi veren Bakan, 17 milyon hane için tarih verdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Para ekranlarında Türkiye'nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı. "Milli Enerji ve Maden Politikası 2.0" dönemine geçildiğini belirten Bakan Bayraktar, enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda Karadeniz'den Somali'ye uzanan dev hamlelerin sinyalini verdi.