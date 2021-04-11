SON DAKİKA Emekli Haberi! Emekli Ramazan ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan açıkladı...

Ramazan ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun cevabı yanıt buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri kabulünde açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada emeklilere güzel haberler veren Erdoğan "Ramazan ikramiyesinin ilk ödemesini mayıs ayı başında gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Demokratlar Birliği Heyetine hitap etti. Burada emekli ikramiyeleriyle ilgili önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık.

Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz.