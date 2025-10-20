PODCAST CANLI YAYIN
Son dakika ekonomi haberleri: Altın yeni haftaya güçlü başladı: Rekor testinin ardından dikkat çeken hareket!

Geçtiğimiz hafta rekor seviyeleri test eden altın, yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Piyasalarda güvenli liman algısı ve küresel risklere dikkat çeken uzmanlar, yatırımcılara temkinli yaklaşım öneriyor.

Geçtiğimiz hafta Altın, güçlü çıkışlarla dikkat çekerken, kritik seviyeleri test etti. Ardından haftanın ilk işlem gününde yine pozitif başlangıçla öne çıktı. Bu emareler, hem yurtiçi hem yurtdışı piyasalarda beklentilerin yeniden şekillendiğini gösteriyor.

Uzman yorumu: Faruk Erdem'in değerlendirmesi

Faruk Erdem (Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni), A Haber canlı yayınında altındaki görünümü şu şekilde özetledi: "Geçen hafta test edilen rekor seviyeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden öne çıkarıyor. Bu hafta altında, kur hareketleri ve küresel jeopolitik riskler yakından izlenecek."

