SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerEkonomi VideolarıBorsada yükseliş trendi devam ediyor: 14 bini geçti!Borsada yükseliş trendi devam ediyor: 14 bini geçti!Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2026 10:23 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Borsada 14 bin puan devrimi! BIST 100 endeksi hem TL hem de dolar bazında tarihi zirvesini yenileyerek rekor tazeledi.Bunlar da Var 00:45İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü 17.02.2026Salı 00:43Başkan Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti 17.02.2026Salı 01:12İzmir’de sağanak sonrası 'Venedik' manzarası: Alsancak su altında kaldı 17.02.2026Salı 00:09Ankara Çankaya'da TIR'ın altında kalan kadın öldü 17.02.2026SalıCANLI YAYIN