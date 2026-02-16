PODCAST CANLI YAYIN
2026 Emekli bayram ikramiyelerinde beklenti 5.000 TL

Emekli bayram ikramiyelerinin %25 artışla 5.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor; yasal düzenleme önümüzdeki hafta Meclis’e gelecek torba yasayla netleşecek.

İkramiye Ödemelerine İlişkin Detaylar
Bayram ikramiyeleri, her yıl enflasyon ve emekli maaş zamları oranında güncellenmektedir. 2026 yılı için öngörülen veriler ve hak sahipleri şu şekildedir:

2026 Bayram İkramiyesi Parametreleri

  • Mevcut Tutar: 4.000 TL

  • Beklenen Yeni Tutar: 5.000 TL (Alternatif olarak 5.500 TL konuşuluyor)

  • Tahmini Artış Oranı: %25

  • Toplam Yıllık Ödeme: 10.000 TL (Ramazan ve Kurban Bayramı toplamı)

  • Yasal Süreç: Önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek olan Torba Yasa ile netleşecek

  • Ödeme Zamanı: Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce

Kimler İkramiye Alabilir?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) maaş veya ödenek alan yaklaşık 17 milyon hak sahibi bu ödemeden yararlanacaktır:

  • Emekliler (Tüm kategoriler)

  • Dul ve Yetim Maaşı Alanlar

  • Gaziler ve Şehit Yakınları

  • Şampiyon Sporcular

  • SGK'dan ödenek alan diğer hak sahipleri

Not: İkramiye artışı yasal bir düzenleme gerektirdiği için resmi tutar, Meclis onayının ardından ve Cumhurbaşkanı talimatıyla kesinlik kazanacaktır.

