2026 Emekli bayram ikramiyelerinde beklenti 5.000 TL

İkramiye Ödemelerine İlişkin Detaylar

Bayram ikramiyeleri, her yıl enflasyon ve emekli maaş zamları oranında güncellenmektedir. 2026 yılı için öngörülen veriler ve hak sahipleri şu şekildedir:

2026 Bayram İkramiyesi Parametreleri

Mevcut Tutar: 4.000 TL

Beklenen Yeni Tutar: 5.000 TL (Alternatif olarak 5.500 TL konuşuluyor)

Tahmini Artış Oranı: %25

Toplam Yıllık Ödeme: 10.000 TL (Ramazan ve Kurban Bayramı toplamı)

Yasal Süreç: Önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek olan Torba Yasa ile netleşecek

Ödeme Zamanı: Ramazan ve Kurban Bayramlarından bir hafta önce



Kimler İkramiye Alabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) maaş veya ödenek alan yaklaşık 17 milyon hak sahibi bu ödemeden yararlanacaktır:

Emekliler (Tüm kategoriler)

Dul ve Yetim Maaşı Alanlar

Gaziler ve Şehit Yakınları

Şampiyon Sporcular

SGK'dan ödenek alan diğer hak sahipleri