Son dakika haberleri... Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirim sonrasında benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,03 liraya, Ankara'da 5,17 liraya, İzmir'de 5,20 liraya inecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 9 kuruşluk indirim! | Video
27.04.2020 11:32
- Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu! Türk şoförler tekrar yurt dışına çıkabilecek! | Video
- Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 9 kuruşluk indirim! | Video
- Sokağa çıkamayana tam maaş! Evden çalışanın ücreti nasıl ödenir? Faruk Erdem canlı yayında anlattı | Video
- Alışverişe başladık! Kredi kartıyla yapılan harcamalar yüzde 13 artarak 15.2 milyar liraya çıktı | Video
- Tüketici kredisinde görülmemiş faiz! 2002'deki seviyeye geriledi | Video
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
- "Eğer petrol 10 dolara düşerse..." Uzman isim krizi A Haber'de yorumladı
- Bakan Kurum açıkladı: Dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 48 aya çıkarıldı
- Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! Destek 200 milyar TL'ye ulaştı | Video
- Son dakika: 1 milyar 626 milyon liralık ödeme bugün başlıyor! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli müjdeyi verdi!
- Ücretsiz izin ve işsizlik ödeneğine nasıl başvurulur? Ödenek ne kadar ve kimler faydalanabilir? Faruk Erdem canlı yayında anlattı
- Yıl sonunda enflasyon yüzde kaç olacak? Prof. Dr. Kerem Alkin'den A Para canlı yayınında flaş açıklama