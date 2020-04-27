RAMAZAN İMSAKİYE
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Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 9 kuruşluk indirim! | Video

Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 9 kuruşluk indirim! | Video
27.04.2020 11:32

Son dakika haberleri... Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren 9 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirim sonrasında benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,03 liraya, Ankara'da 5,17 liraya, İzmir'de 5,20 liraya inecek. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.


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