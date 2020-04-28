28.04.2020 14:02

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle küresel piyasalarda altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilik yoğun ilgi görüyor. Hem yatırım aracı hem de kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılan altın fiyatları ne kadar oldu? Peki, 28 Nisan anlık çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altını olanlar altın alacaklar dikkat: Vadeli işlemler ve dolar düşüşte...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altının dün rekor kırmasının ardından gözler altın fiyatlarına çevrildi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Koronavirüs sebebiyle piyasalarda dalgalanmalar sürerken altında sert hareketler yaşanıyor. Koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle 20 dolar seviyesine gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 19,20 dolardan işlem görüyor. Salgın sonrası üst üste rekor kırarak 1700 doları aşan altının ons fiyatı ise son günlerde salgında yaşanan gerilemenin etkisiyle yeniden 1700 doların altına indi. Son dakika altın tahminleri, uzman altın yorumları ve günün analizleri takvim.com.tr'de

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 385,60 385,80 384,20 384,40 Cumhuriyet Ata Lira 2.541,00 2.562,00 2.532,00 2.550,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 352,00 356,00 350,00 354,00 Lira(Tam) Ziynet 2.483,00 2.503,00 2.474,00 2.494,00 Yarım Ziynet 1.242,00 1.252,00 1.237,00 1.247,00 Çeyrek Ziynet 621,00 626,00 619,00 624,00

SERBEST PİYASADA ALTIN

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 384,40 liradan tamamladı. İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 624,00 lira, Cumhuriyet altını 2.550,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 384,40 liradan işlem gördü.

ALTININ KİLOGRAMI 386 BİN 153 LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 385 bin lira, en yüksek 387 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 386 bin 153 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 537 milyon 513 bin 730,88 lira, işlem miktarı ise 1.409 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 545 milyon 717 bin 542,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

PETROL VE ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Petrol fiyatlarında, büyük talep daralmasına karşın üretimin sürmesi nedeniyle ortaya çıkan "stoklama kapasitesi" sorunu nedeniyle düşüş sürüyor.

Covid-19 pandemisine ilişkin kaygıların hafiflemesine bağlı olarak hisse senedi borsalarındaki yükselişin etkisiyle altın fiyatları da hafif düştü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik üretim kısıntısı 1 Mayıs'ta başlayacak.

Rystad Energy'de petrol piyasalarından sorumlu Bjornar Tonhaugen, "Piyasa, depolama sorununun sürdüğünü ve böyle giderse birkaç hafta içinde kapasitenin tamamen dolacağını biliyor" dedi ve bu nedenle fiyatların düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8.66 düşüşle 23.00 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 25.47 düşüşle 12.67 dolara indi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.90 düşüşle 15.11 dolar,

- altın, yüzde 0.93 düşüşle 1,711.84 dolar,

- bakır, yüzde 0.27 artışla 5,188.00 dolar,

- platin, yüzde 1.44 düşüşle 756.36 dolar,

- paladyum yüzde 3.19 düşüşle 1,955.82 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 385 lira, çeyrek altın 633 lira, Cumhuriyet altını da 2,526 liradan satıldı.