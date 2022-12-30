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SON DAKİKA: 2023 yemek ve yol parası belli oldu! 2023 yemek parası ne kadar oldu? Yol parası kaç TL oldu?

SON DAKİKA: 2023 yemek ve yol parası belli oldu! 2023 yemek parası ne kadar oldu? Yol parası kaç TL oldu?
30.12.2022 12:24 - Son Güncelleme: 30.12.2022 12:24

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2023'te altının seyri ne olur?

2023 yemek ve yol parası belli oldu... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik" dedi. Bu durumun ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, yemek ve yol parası ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirlediklerini bildirdi. Nebati, Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artışın, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdığını, böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalmasının sağlandığını vurguladı.

ÇALIŞANLARIN ÖDEYECEĞİ VERGİ AZALDI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadan önemli açıklamalarda bulundu.

Nebati yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira gelir vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.

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