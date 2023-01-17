Şırnak petrol heyecanı! Namaz Dağı bölgesinde sondaj çalışması başlatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Şırnak-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı.

SAHADA ARAMA VE ÜRETİM BAŞLADI

Vali Osman Bilgin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ile Namaz Dağı bölgesi Eruh yolu 20'inci kilometresinde sondaj çalışmasının başlatıldığı alanda incelemede bulundu.

Yapılan çalışmalara ilişkin TPO yetkililerinden bilgi alan Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ın artık güzel haberlerle anıldığını söyledi.

Bilgin, TPAO'nun çalışması sonucunda Şırnak-1 sahasında arama ve üretim çalışmasının başladığını aktardı.

HAYIRLI HABERLER VERECEĞİZ

Bilgin, şöyle konuştu:

Bu çalışmalarla özellikle Gabar Dağı bölgesinde bulunan yüksek graviteli petrol, vatandaşların anlayacağı dilde bu petrolü motorin bir araca koyduğunuzda çok rahat çalışabileceğini biz yapılan teknik analizler ile biliyoruz. Gabar Dağı'ndaki tespitin ardından 10 kilometre ileride Kızılsu köyünde de devam ediyor.

Şimdi de Şırnak bölgesinde hem arama hem de üretim kuyusu, inşallah burada da petrol bulunduğunda, ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

1500 KİŞİYE İSTİHMDAM SAĞLAYACAĞIZ

Son zamanlarda sadece petrolün değil yeni kömür rezervlerinin de bulunduğunu ifade eden Bilgin, bu kapsamda sanayi bölgesinde faaliyete geçecek alanda 50 firmanın eleme paketleme tesisini kurarak 1500 kişiye istihdam sağlayacağını sözlerine ekledi.

Daha sonra petrol arama sahasında kurban kesildi ve dua edildi.

GABAR'DA PETROL MÜJDESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 Aralık gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada müjdeyi vermişti.

Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Terörden temizlenen Gabar Dağı'nda mayın temizliği çalışmalarında şehit olan Jandarmamız Esma Çevik'in adını verdiğimiz bölgede 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik.

Dünyada 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezervin değeri günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 12 milyar dolara denk geliyor.

Petrol kalitesi oldukça yüksek olan bu bölgedeki 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapıyoruz. Kuyu sayımızı süratle artırarak buradaki petrol üretimimizi çok daha üst seviyelere taşıyacağız.