Haberler Ekonomi Videoları Sigaraya zam geldimi son dakika 2022! Fiyatlar 2 TL yükseldi! İşte yeni Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Kent, Winston... ZAMLI fiyat listesi

Sigaraya zam geldimi son dakika 2022! Fiyatlar 2 TL yükseldi! İşte yeni Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Kent, Winston... ZAMLI fiyat listesi

Sigaraya zam geldimi son dakika 2022! Fiyatlar 2 TL yükseldi! İşte yeni Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Kent, Winston... ZAMLI fiyat listesi
06.05.2022 08:47

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Sigaraya zam mı geldi? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sigara fiyatları zammı, sosyal medyadaki iddialarla gündemdeki yerini aldı. Philip Morris grubu sigara fiyatlarına iddiaya göre 2 TL'lik zam yapıldı. Gelen son zamla birlikte en pahalı sigara ise 40 TL, en ucuz sigara 25.50 TL oldu. İşte yeni ve güncel sigara fiyatları listesi ile sigaraya zam iddialarının detayları...

Ekonomi Videoları

SİGARAYA FLAŞ ZAM HABERİ! Mayıs ayı yeni sigara fiyat listesi gündemde en çok araştıılan konular arasında önde geldi. Son dakika haberine göre sigaraya 2 TL zam geldiği iddia edildi. Peki SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Rothmans, Pall Mall, Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M, Kent, Tekel 2000, Vıceroy, Samsun, Maltepe...

5 MAYIS SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara fiyatlarına yeni zam geldiği iddi edildi. Sosyal medyada yayılan iddia sonrası güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. İddiaya göre Philip Morris grubu sigara fiyatlarına 2 TL'lik zam yapıldı.

2022 Ocak ve Mart aylarında toplamda 6 TL'lik bir artış yaşanmasının ardından, bugün itibarıyla sigara fiyatlarına yeni zam geldi. İşte 5 Mayıs 2022 tarihli güncel sigara fiyatları TAM LİSTE!

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

PHİLİP MORRİS MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

👉Marlboro Roll 50: 27,00 TL

👉Marlboro Edge: 27,00 TL

👉Marlboro Touch: 28,00 TL

👉Marlboro: 29,00 TL

👉Parliament: 29,50 TL

👉L&M: 25,50 TL

👉Muratti: 27,00 TL

👉Muratti BLU: 26,00 TL

👉Lark: 26,00 TL

👉Chesterfield: 25,50 TL

👉Kent Blue: 24,00

👉Kent Slims: 27 TL

👉Viceroy: 24,00 TL

👉Pall Mall: 24,00 TL

👉Samsun 24,00 TL

👉Maltepe: 24,00 TL

👉Rothmans: 23,50 TL

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