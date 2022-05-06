SİGARAYA FLAŞ ZAM HABERİ! Mayıs ayı yeni sigara fiyat listesi gündemde en çok araştıılan konular arasında önde geldi. Son dakika haberine göre sigaraya 2 TL zam geldiği iddia edildi. Peki SİGARAYA 2 TL ZAM GELDİ Mİ? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Mayıs sigara ZAMLI fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Rothmans, Pall Mall, Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M, Kent, Tekel 2000, Vıceroy, Samsun, Maltepe...
5 MAYIS SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Sigara fiyatlarına yeni zam geldiği iddi edildi. Sosyal medyada yayılan iddia sonrası güncel sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. İddiaya göre Philip Morris grubu sigara fiyatlarına 2 TL'lik zam yapıldı.
2022 Ocak ve Mart aylarında toplamda 6 TL'lik bir artış yaşanmasının ardından, bugün itibarıyla sigara fiyatlarına yeni zam geldi. İşte 5 Mayıs 2022 tarihli güncel sigara fiyatları TAM LİSTE!
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;
PHİLİP MORRİS MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
👉Marlboro Roll 50: 27,00 TL
👉Marlboro Edge: 27,00 TL
👉Marlboro Touch: 28,00 TL
👉Marlboro: 29,00 TL
👉Parliament: 29,50 TL
👉L&M: 25,50 TL
👉Muratti: 27,00 TL
👉Muratti BLU: 26,00 TL
👉Lark: 26,00 TL
👉Chesterfield: 25,50 TL
👉Kent Blue: 24,00
👉Kent Slims: 27 TL
👉Viceroy: 24,00 TL
👉Pall Mall: 24,00 TL
👉Samsun 24,00 TL
👉Maltepe: 24,00 TL
👉Rothmans: 23,50 TL