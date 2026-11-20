Altın ve gümüşte sert düşüş: Gram altın 6 bin liranın altını gördü
Altın piyasasındaki sert düşüşü A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, ons altının 5 bin 800 dolardan 3 bin 550 dolar seviyesine gerilediğini belirtti. ABD'deki faiz beklentileri ve Körfez ülkelerinin altın satışlarına dikkat çeken Erdem, gram altında 5 bin 500 liranın psikolojik sınır olduğunu ifade ederek yatırımcılara panik satışından kaçınmaları ve ellerindeki altın miktarını korumaları tavsiyesinde bulundu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Ekonomi