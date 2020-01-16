Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Faiz indirimi olacak mı? 16.01.2020 10:39

Türkiye'de piyasalar gözünü Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında alacağı karara çevirdi. Bazı ekonomistler Merkez Bankası'nın 25-100 baz puan aralığında faiz indirimi yapacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, faizlerde indirim beklemiyor.

FAİZ BEKLENTİSİ

12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyor. 12 Aralık 2019'daki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 12,00 düzeyine çekilmişti.

Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00'de açıklanacak.