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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023, 19:17 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023, 19:25

Piyasalarda gün sonu I BIST 100 endeksi Günü ise 8.330,64 puandan tamamladı!

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 değer kazanarak 8.482,37 puandan başladı. Günü ise 8.330,64 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1 milyon 750 bin liradan kapattı. İşte piyasalarda gün sonu...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 112,15 puan azalarak 8.330,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 39,58 puan ve yüzde 0,47 değer kazanarak 8.482,37 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.315,70, en yüksek 8.518,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 azalışla 8.330,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,54, sanayi endeksi yüzde 1,53, mali endeks yüzde 1,20 ve teknoloji endeksi yüzde 2,92 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 98,73 puan ve yüzde 1,12 düşüşle 8.724,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. Petkim, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, İş Bankası (C) ve Yapı Kredi çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTIN YÜKSELİŞTE
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.871 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1 artışla 1 milyon 750 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,12'den, bileşik getirisi de yüzde 26,69'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,6701 lira, satışta 27,7809 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 25,6597 lira, satışta 27,7706 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0610, sterlin/dolar paritesi 1,2300, dolar/yen paritesi de 149,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,7 azalışla 84,7 dolardan işlem görüyor.

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