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Enerji santrallerini durdurmak için kırk takla atan CHP bugün “elektrik faturası” üzerinden sokak hareketleri planlıyor

Enerji santrallerini durdurmak için kırk takla atan CHP bugün “elektrik faturası” üzerinden sokak hareketleri planlıyor
11.02.2022 11:11 - Son Güncelleme: 11.02.2022 11:11

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Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak üzere başlattığı yerlileşme hamlelerinin karşısında her zaman CHP’yi buldu. Bugün Türkiye’nin elektrik üretiminde yüzde 21 kurulu güce sahip olan hidroelektrik Santrallerinin yapımı CHP tarafından sürekli engellenmeye çalışıldı. Çevrecilik etiketiyle başlatılan gösteriler, HES’lerin yapımının iptali istemi ile CHP tarafından yargıya taşındı. Devreye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacını karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali de CHP’den nasibini aldı. Yapımı 2018 yılında başlayan proje CHP’nin projeyi yargıya taşıması nedeniyle gecikti. Türkiye’deki elektrik üretiminin %21’ini sağlayan HES’leri engellemek için yıllardır her yola başvuran CHP’liler ise bugün “elektrik faturası” üzerinden sokak hareketleri planlıyor.

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