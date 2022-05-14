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Organik yaş çay fiyatı NE KADAR? 2022 yılı yaş çay fiyatı kaç TL oldu?

Organik yaş çay fiyatı NE KADAR? 2022 yılı yaş çay fiyatı kaç TL oldu?
14.05.2022 16:57

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Tüm illerden vatandaşlar Yaş çay alımı fiyatı 2022 ne kadar oldu? 14 Mayıs yaş çay alımı fiyatı kaç lira sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Karadeniz'in önemli geçim kaynaklarından biri olan ve her yıl ücreti belirlenen yaş çay ile ilgili cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi. 2022 yaş çay alımı fiyatı açıklaması haberimizde yer alıyor.

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Yaş çay alımı fiyatı 2022 ne kadar oldu? 14 Mayıs yaş çay alımı fiyatı kaç lira? Cumhurbaşkanı 2022 yaş çay alımı fiyatı açıklaması geldi ve son dakika gelişmeler merakla araştırılmaya başlandı. Karadeniz'den önemli geçim kaynaklarından biri olan çaycılık için destekler sürüyor. İşte yaş çay alım güncel fiyatı...

YAŞ ÇAY ALIMI FİYATI 2022 NE KADAR?

Yaş çay alım fiyatı 6 lira 70 kuruş oldu, geçen yıl 3.87 liraydı

Başkan Erdoğan, "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz." açıklamasını yaptı.

7 LİRADAN FABRİKAYA VERİLEBİLECEK
Erdoğan şunları söyledi:

"Sizlerle gurur duyuyorum. Küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü program uyguluyoruz. Üretim ve istihdam tarafında işler planlandığı gibi gidiyor. Enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz. Bu bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir. 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün artışla 6.70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130 artırarak 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek."

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