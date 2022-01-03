Ocak ayı kira artış oranı 2022 belli oldu

Her ay TÜİK tarafından açıklanan TEFE - TÜFE rakamları ile gıda, tekstil, üretim maaliyetleri ve kira artış oranı belli oluyor. Aralık ayı enflasyon oranları açıklanmasıyla ocak ayının kira artış oranı da ortaya çıktı. Ocak'ta evini kiraya vermek isteyenler, kira sözleşmesi yapacak olanlar ve kira sözleşmesini yenilenecek pek çok kişi Ocak ayı kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Ocak ayı kira artış oranı belli oldu mu, kira zammı yüzde kaç? İşte 2022 Ocak TEFE TÜFE ile kira artışı hesaplama...

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Ocak ayı kira zammı Aralık ayı TÜFE rakamlarıyla birlikte belli oldu. TÜİK enflasyon rakamlarını 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da duyurdu. Enflasyon rakamlarının açıklamasının akabinde 2021 Ocak kira zammı oranı da netleşti. İşte 2021 enflasyon rakamları;

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 36,08 , aylık yüzde 13,58 arttı.

2022 YENİ OCAK KİRA ZAMMI AÇIKLANDI!

TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hesaplama örneği;

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 19,60

Zam bedeli: 196 lira

Zamlı kira bedeli: 1.196 lira

2021 KASIM AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?

TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.