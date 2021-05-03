RAMAZAN İMSAKİYE
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Nisan ayı son dakika enflasyon açıklandı! 2021 Nisan TEFE TÜFE enflasyon oranı yüzde kaç?

Nisan ayı son dakika enflasyon açıklandı! 2021 Nisan TEFE TÜFE enflasyon oranı yüzde kaç?
03.05.2021 10:11
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Nisan ayı 2021 enflasyon oranları günün ilk saatlerinden bu yana vatandaşların sıklıkla araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan oranlar ekonomide belirleyici etken oluyor. Açıklanan veriler hem kira artış oranını, hem de memurların, emeklilerin ve çalışanların zam oranlarını doğrudan etkiliyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları son dakika ne kadar oldu? TEFE TÜFE 2021 Nisan ayı ve yıllık enflasyon oranları yüzde kaç? İşte son dakika haberinin detayları!


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