Motorin fiyatına indirim! 21 Ekim benzin ve motorin fiyatlarına kaç TL indirim geldi?

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrolde yaşanan dalgalanma, küresel enerji krizi ve piyasalarda artan talep korkuları ile güçlenen arz sorunları nedeniyle akaryakıt fiyatları dalgalı seyir izliyor.

1 LİRA 7 KURUŞLUK İNDİRİM BEKLENİYOR

Son olarak Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası, motorin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

MOTORİNE BU AY 5 ZAM 2 İNDİRİM GELDİ

Motorine bu ay içinde 5 defa zam gelirken iki defa da indirim yapıldı. Ay başında 23,12 TL olan litre fiyatı 28,53 TL'ye kadar çıktı.

Benzine bu ay içinde iki kez zam yapılırken henüz indirim gerçekleşmedi.

Otogazda ise bu ay içinde tek haneden yeniden çift haneye yükseliş oldu.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.62 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27,37 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.77 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,51 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.76 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,52 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,29 dolardan işlem görüyor. Dün 93,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,38 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalarak 92,29 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,44 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, piyasalardaki talep ve arz endişeleri nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor.

Küresel çapta resesyon endişeleri petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.