Milyonların gözü asgari ücret zammında! Asgari ücret zammıyla neler değişecek? 24.12.2019 10:48

Yeni asgari ücret için son toplantı bu hafta yapılacak. Milyonların gözü yeni ücrette...Asgari ücret sadece maaşları değil birçok ödeme ve borçlanmayı da değiştirecek. Peki asgari ücret artışıyla neler değişecek? Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı. Detaylar haberimizde...