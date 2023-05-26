Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla yasal düzenleme yapıldığını, büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verileceğini açıkladı. Desteğin detayları da netleşmeye başladı. Seçimlerden sonra gündeme gelecek yasal düzenleme ile memurlara il ve ilçe bazında ayrı ayrı kira yardım olacak. Büyükşehirlerde kira yardımı daha yüksek, küçük şehirlerde ve taşralarda daha düşük yardım olacak. Kira yardımı belli bir oran üzerinden değil tamamen il bazında her il ve her ilçenin kendine göre belli bir rayici üzerinden kira bedeli belirlenecek. Bunun üzerinden kira yardımı yapılacak. Bu arada memurların derece ve kademesine göre de değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.