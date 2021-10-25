Memura-emekliye 3600 ek gösterge rehberi! 8 soruda ek gösterge...

Unvan, sınıf, hizmet, dereceye göre değişen ek gösterge, (katsayı) kamu çalışanlarının maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerini doğrudan etkiliyor. Gözler 3600 ek gösterge için Kasım'da başlayacak komisyon çalışmasına çevrilirken, merak edilen soruların yanıtları ise şöyle:

Nedir, kimleri ilgilendiriyor?

Ek gösterge, diğer adıyla katsayı devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli aylık, ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan yöntem, parametreye deniyor.

Gelirde ne kadar artış bekleniyor?

Maaş, emekli aylığı ve ikramiye yüzde 20-25 artacak. 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis, din görevlileri 3000, hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu din görevlileri 2200 ek göstergeye tabi. 30 yıl hizmete sahip 3000 ek göstergeye tabi olanların emekli aylığı 4 bin 270, 2200 ek göstergeye tabi olanların ise 4 bin 150 lira. 1 yıl karşılığı ödenen ikramiye ise sırasıyla 5 bin 135 ve 4 bin 990 lira. 30 yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle 155 bin lira olan ikramiye, 190 bin liraya çıkacak.

İdari kadrolar da dahil olacak mı?

Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti. Yeni çalışma ile müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere idari kadrolara yönelik de düzenleme yapılabilecek.

Ek göstergede eğitim mi statü mü dikkate alınacak?

Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları yararlanabilecek. Meslek gruplarına göre de farklı uygulamaya gidilmesi söz konusu olabilecek.

Kimler kapsamda?

Polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireler başta olmak üzere pek çok meslek grubunu kapsayacak. 2200, 3000 olan ek göstergeler 3600'e çıkacak. Bakanlıklarda görev yapan genel müdür yardımcılarının ek göstergesinin 3600'den 5300'e, büyükşehirlerdeki vergi dairesi başkanlarının 4800'den 5300'e, kariyer mesleklerinin 4800'e çıkarılması öneriler arasında yer alıyor. Yine teknik hizmetlerde 4 yıllık üniversite mezunu matematikçi, fizikçi gibi teknik personelin ek göstergesinin 3600 olması bekleniyor. Ancak tüm bu ayrıntılar çalışmalarla netleştirilecek.

Emekliler, dul ve yetimler de yararlanabilecek mi?

Bu kapsamdaki memurlarla beraber emekli olanlar ve idarecilerin de yararlanması da talep ediliyor.

Yardımcı hizmetler sınıfını da içerecek mi?

Memur sendikaları yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesini, birçok kurumda müdür, şube müdürü kadrolarında görev yapanların düşük olan ek göstergelerinin düzeltilmesini istiyor.

HAZAL ATEŞ